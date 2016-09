Lašišinių žuvų nerštui apsaugoti – apribojimai

Turintieji nemokamą žvejybos teisę – vaikai iki 16 metų, pensininkai ir neįgalieji, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelės, šiuo laikotarpiu gali žvejoti tik tais įrankiais ir masalais, kurie nenaudojami plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai, o atsitiktinai užkibus lašišai ar šlakiui turi nedelsdami šias žuvis paleisti. Žvejyba leidžiama tik šviesiu paros metu – nuo saulės patekėjimo iki laidos.

Nemune ir Neryje žemiau Jonavos J. Ralio gatvės tilto turint nemokamą žvejybos teisę ar įsigijus žvejo mėgėjo bilietą šiuo laikotarpiu galima žvejoti kitas žuvis visais Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių leidžiamais žvejybos būdais ir masalais.

Draudžiama žvejoti Dubysos, Jūros, Nevėžio upių žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinį jų krantą, taip pat Nemune nuo Kauno žiemos uosto iki Neries žiočių. Neries atkarpoje nuo Šilo tilto iki Valakupių tilto galima žvejoti įrankiais ir masalais, kurie nenaudojami plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai, leidžiama masalui naudoti slieką ar žuvies gabalėlį.

Tose upių vietose, kurios Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nėra nurodytos kaip lašišinių žuvų migracijos ir neršto vietos, galima žvejoti visais mėgėjų žvejybos įrankiais ir masalais, tačiau užkibusias lašišas ar šlakius privalu nedelsiant paleisti.

Draudžiama žvejoti arčiau kaip 100 m žemiau užtvankų ir žuvitakių, taip pat Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 5 priede išvardintų lašišinių upelių žiotyse ir nurodytu atstumu nuo jų.

Žvejo mėgėjo kortelė išduodama vienai dienai, kainuoja 2,5 euro. Ji suteikia teisę sugauti vieną šlakį arba lašišą vienoje limituotos žvejybos sąlygose nurodytoje upėje ar jos atkarpoje. Žvejo mėgėjo kortelę galima įsigyti naudojantis Aplinkosaugos leidimų informacine sistema ALIS, loterijos „Perlas" terminaluose, „Tiketa" ir „Maxima" kasose.

Žvejo mėgėjo kortelę, net ir elektroninę, įsigytą per ALIS, privaloma turėti žvejybos vietoje. Sugavus ir nepaleidus atgal į vandenį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje reikia nuplėšti jos dalį. Nuplėšta žvejo mėgėjo kortelė teisės žvejoti nesuteikia.

Sugavus lašišą ar šlakį, per 10 dienų privaloma el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba faksu (8-5) 266 2707 pateikti ataskaitą. Ataskaitos forma yra paskelbta Aplinkos ministerijos tinklalapyje. Jeigu žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS, ataskaita teikiama ALIS. Ją galima pateikti ir SMS žinute trumpuoju numeriu 1769, nurodžius ALIS, žvejo mėgėjo kortelės numerį, rūšies kodą (lašišai – LAS, šlakiui – SLA) ir kiekį. Pavyzdžiui, sugavus lašišą, reikėtų siųsti tokią ataskaitą: ALIS 1999987 LAS1.

Jūroje lašišas ir šlakius galima žvejoti be žvejo mėgėjo kortelės – turint žvejo mėgėjo bilietą (žvejybai neišnuomotuose vandens telkiniuose) ar nemokamą žvejybos teisę. Per vieną žvejybą (nuo žvejo atvykimo į žvejybos vietą iki išvykimo) leidžiama sugauti vieną lašišą arba šlakį. Nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. žvejams mėgėjams draudžiama žvejoti lašišas ir šlakius mažesniu kaip 0,5 km spinduliu nuo Šventosios (pajūrio) upės žiočių ir 0,5 km spinduliu nuo Klaipėdos uosto molų galų Baltijos jūroje.

Draudžiama gaudyti mažesnes nei 65 cm (matuojant nuo snukio iki uodegos peleko galo) lašišas ir šlakius. Sugavus mažesnę žuvį – privaloma nedelsiant paleisti.

Vidaus vandenyse lašišas ir šlakius draudžiama gaudyti jų neršto metu – nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Šiuo laikotarpiu lašišų ir šlakių pagrindinėse nerštavietėse draudžiama mėgėjų žvejyba bet kokiais įrankiais, masalais ar būdais.

Siekiant apsaugoti margųjų upėtakių ir šlakių nerštą, nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. taip pat draudžiama žvejyba 161 lašišiniame upelyje.

Aplinkos ministerijos inf.