Greičio viršijimas – žingsnis iki nelaimės

Nuo šių metų pradžios (per 8 mėnesius) Utenos apskrityje įvyko 56 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės (2015 m. – 51). Statistika negailestinga –vien rugpjūčio mėnesį tokių eismo įvykių būta 13 (2015 m. – 8). Kai kurie iš jų turėjo labai liūdnas pasekmes: šiais metais per 8 mėnesius žuvo 9 žmonės (2015 m. – 10), vien rugpjūčio mėnesį žuvo 2 (2015 m. – 1). Skaičiai kalba patys už save – ne visi vairuotojai kelyje elgiasi atsakingai.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus administracinės veiklos ir eismo įvykių tyrimo grupės vyresnysis specialistas Darius Liuima teigė, kad viena pagrindinių priežasčių, kodėl įvyksta eismo įvykiai, yra neblaivumas. „Kiekviename eismo įvykyje vienas iš faktorių yra greitis. Ar automobilis nuvažiuotų į griovį, ar eismo įvykį sukeltų neblaivus vairuotojas. Važiuojant lėčiau būtų visai kitokios pasekmės, ne tokios skaudžios", – sakė policijos pareigūnas.

D. Liuima, paklaustas, kokio amžiaus žmonės dažniausiai viršija greitį ir ar tai nėra labiau būdinga jaunimui, tvirtino, kad pasitaiko įvairių pažeidėjų, todėl šį pažeidimą priskirti tam tikroms amžiaus grupėms būtų neteisinga. „Greitį viršija ir jauni, ir pagyvenę. Dabar visi labai skuba gyventi, teisinasi, kad nepastebėjo, yra išsiblaškę ar tiesiog kažkur labai skubėjo", – pažeidimų priežastis aiškino pašnekovas ir peržvelgė keleto fotoradaru užfiksuotų pažeidėjų gimimo metus – nuo 1943 iki 1990 metų.

„Daugiausia greitis yra viršijamas užmiestyje. Tačiau daug kas priklauso nuo miesto, sąlygų. Pavyzdžiui Utenoje, Kupiškio gatvėje, yra geras kelias, pakalnė, todėl čia pasitaiko daugiau pažeidėjų, o štai Aušros gatvėje, kur eismas lėtesnis, greitis viršijamas kur kas rečiau", – teigė policijos pareigūnas. Jis tikino, kad jeigu tik geresnė infrastruktūra, išasfaltuotas naujas kelias, automatiškai padidėja ir greitis. „Kol nėra asfalto, žmonės skundžiasi, kad dulka. Kai išasfaltuoja, prasideda skundai dėl viršyto greičio, chuliganiško vairavimo", – aiškino D. Liuima.

Utenos apskrityje yra apie 10 stacionarių greičio matuoklių, dirba vienas nežymėtas policijos automobilis. Praėjusią savaitę visoje Lietuvoje vyko sustiprinta prevencinė transporto priemonių važiavimo greičio kontrolė, kurios metu šalies keliuose visais būdais buvo fiksuojamas net menkiausias greičio viršijimas. Greičio matavimo prietaisai fiksavo visas transporto priemones, netaikant jokios tolerancijos. Kalbintas D. Liuima dar neturėjo duomenų, kiek buvo užfiksuota pažeidėjų, tačiau jis užtikrino, kad skaičiai bus dideli.

„Organizuojamų akcijų metu greitis, žinoma, mažėja. Padėtį šiek tiek gerina ir baudžiamosios poveikio priemonės, tačiau daug kas priklauso nuo paties žmogaus, – sakė pašnekovas. – Dabar žmonės daug važinėja po užsienį, išsiugdo kitokį supratimą ir atsakomybę, atsiranda daugiau kultūros kelyje." D. Liuima tikino, kad ir šviesų perjunginėjimas, kai vieni vairuotojai įspėja kitus dėl stovinčio policijos pareigūnų automobilio, jau šiek tiek apmažėjęs. Tai irgi susiję su tuo, kad vairuotojai tampa atsakingesni.

Kartu su technologijomis ateina ir nauji būdai įspėti vieniems kitus dėl policijos pareigūnų. Socialiniame tinklapyje „Facebook" yra sukurta grupė, kurios nariai dalijasi informacija apie budinčius pareigūnus. „Iš vienos pusės tai yra gerai, tam tikra prevencija, nes ir mūsų tikslas nėra nubausti, bet iš kitos pusės – tokios žinutės gali padaryti didelę žalą, kai policijos pareigūnų išvengs neblaivus vairuotojas ar nusikaltėlis", – sakė D. Liuima.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 124 straipsnyje yra numatyta atsakomybė už greičio viršijimą:

Nustatyto greičio viršijimas iki 10 kilometrų per valandą – užtraukia įspėjimą vairuotojams.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 kilometrų per valandą – užtraukia baudą vairuotojams nuo 11 iki 28 eurų.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 20, bet ne daugiau kaip 30 kilometrų per valandą – užtraukia baudą vairuotojams nuo 28 iki 86 eurų.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 kilometrų per valandą – užtraukia baudą vairuotojams nuo 115 iki 173 eurų, o pradedantiesiems vairuotojams – baudą nuo 115 iki 173 eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 3 iki 6 mėn.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 kilometrų per valandą – užtraukia baudą vairuotojams nuo 173 iki 231 euro, o pradedantiesiems vairuotojams – baudą nuo 173 iki 231 euro su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 6 mėn. iki 1 metų.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą – užtraukia baudą vairuotojams nuo 289 iki 434 eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 1 iki 6 mėn., pradedantiesiems vairuotojams – baudą nuo 289 iki 434 eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 1 metų iki 1 metų ir 6 mėn. ir vairuotojams, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo 434 iki 724 eurų.