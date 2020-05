Aktualijos

Uždaromi prezervatyvų fabrikai

Viena didžiausių įmonių, kurios gaminami prezervatyvai sudaro net 20% viso pasaulio produkcijos, Malaizijos Karex Bhd buvo priversta nutraukti gamybą daugiau nei savaitei po to, kai vyriausybė pateikė planą naujojo koronaviruso plitimo sustabdymui. Per tą laiką nė vienoje iš trijų šios įmonės gamyklų nebuvo pagamintas nė vienas prezervatyvas. Taip, vos per keletą dienų pasaulis neteko 100 milijonų vienetų.

Karex Bhd bendrovei buvo leista atnaujinti veiklą kovo 27 d., taikant specialią išimtį „būtinosioms" pramonės šakoms, tačiau dirbti galėjo tik 50% šios įmonės darbuotojų... Tad kaip viskas bus – sunku nuspėti.

Visgi, su tokiomis problemomis susiduria ne tik Malaizijos įmonės – COVID-19 protrūkio metu Kinijoje taip pat daugelis prezervatyvų gamyklų buvo uždarytos, o darbuotojų buvo paprašyta likti namuose arba dirbti pagal sutrumpintą darbo grafiką. Nors protrūkis Kinijoje jau yra prislopintas, šiai dienai daugelis kontracepcijos priemonių tiekėjų vis dar veiklą vykdo ne visu pajėgumu. Tai kelia nemažą susirūpinimą, kadangi ne tik didžioji dalis visų prezervatyvų gaminami Azijoje, tačiau šis žemynas yra ir pagrindinis žaliavų tiekėjas kitur esantiems gamintojams visame pasaulyje.

Sutrikęs tiekimas

Kaip tik ir užsiminėme, kad dar viena problema, apsunkinanti prezervatyvų industrijos veiklą – sutrikęs tiekimas. Nerimas dėl galimo naujojo koronaviruso perdavimo padidino įvairių priežiūros institucijų budrumą tokiose srityse kaip importas, krovinių gabenimas ir siuntų įforminimas.

Griežta patikra, prašymas pateikti prekių, įvežtų iš kitų šalių, dokumentus ir gautos produkcijos laikymas karantine keletą savaičių prisideda prie nemažo siuntų vėlavimo. Tokia situacija ypač nedėkinga toms šalims, kurios neturi sukauptų prezervatyvų atsargų. Pavyzdžiui, itin skaudžios pasekmės numatomos Afrikos valstybėms, kur vyrauja didelis skurdas, o ligos kaip AIDS ir ŽIV yra plačiai paplitusios. Apsunkinus tiekimą ir mažėjant prezervatyvų atsargoms, šios ligos prevencija besirūpinančios organizacijos nebegali tinkamai vykdyti savo veiklos. Pasaulio sveikatos organizacija jau deda pastangas, kad prezervatyvų čia nepritrūktų.

Net ir vieno didžiausių prekės ženklo Durex, per metus pagaminančio 5 milijardus prezervatyvų ir juos eksportuojančio į daugiau nei 140 pasaulio valstybių, atstovai pripažįsta susiduriantys su eksporto sunkumais dėl valstybių sienų uždarymo bei atšauktų lėktuvų skrydžių.

Prezervatyvų kaina

Nors dabar prezervatyvų gamintojai tikina, jog kainos nekils ir nesikeis, išaugusi prezervatyvo savikaina dėl ribotos darbo jėgos, ribotų išteklių bei brangesnių eksporto išlaidų nepaliks kito kelio, norint išsaugoti verslą. Viskas, ką galime padaryti, tikėtis, jog virusas neužilgo praeis, o verslas, paveiktas jo, greitai atsities.

Prognozės Lietuvai

Kol kas nerimauti dėl prezervatyvų trūkumo Lietuvoje neverta – daugelis internetinių ar fizinių sekso prekių parduotuvių turi pakankamą rezervą, kuriuo galėtų aprūpinti visus norinčius įsigyti šią nuo nepageidaujamo nėštumo apsaugančią prekę.

