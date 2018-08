Automobilių pirkėjams ir pardavėjams – „Regitros“ patarimai

„Regitros“ specialistai sako, jog būtina laiku deklaruoti pardavimą bei tinkamai sudaryti įsigijimo dokumentus. Pardavus automobilį ar kitą transporto priemonę apie tai reikia pranešti „Regitrai“ per 15 dienų nuo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos.

„Iš tiesų ir automobilio pardavėjas, ir pirkėjas turi tam tikrų prievolių. Pardavėjas mums turi pranešti, jog transporto priemonė jam nebepriklauso, o pirkėjas turi įregistruoti ją savo vardu. Deja, pasitaiko situacijų, kai pirkėjas to nepadaro ir buvusiam savininkui paskiriama bauda. Pastarajam dėl to vėliau tenka įrodinėti, kad automobilis jam nebepriklauso“, – teigė „Regitros“ Veiklos departamento direktorius Darius Jurgutis.

Pirmiausia visada rekomenduojama atlikti deklaravimo procedūrą bei tinkamai sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį, kad kilus ginčui turėtumėte pagrįstų įrodymų.

„Visada stengiamės žmonėms priminti, kad labai svarbu sutartyje nurodyti visus reikalingus duomenis, o svarbiausia – jog jie būtų tikri. Visada patikrinkite, ar tikrai tinkamai nurodoma informacija apie pirkėją, pardavėją, automobilio kainą ir panašiai. Nepamirškite turėti pinigų perdavimo įrodymą. Jei atliksite bankinį pavedimą, turėsite išrašą, jei atsiskaitysite grynaisiais, pasirūpinkite raštišku to įrodymu“, – sakė D. Jurgutis.

Norint deklaruoti transporto priemonės pardavimą jums nebūtina vykti į „Regitros“ padalinį. Šį veiksmą galima atlikti internetu vos per kelias minutes Kelių transporto priemonių registravimo sistemoje (eKETRIS).

„Regitros“ inf.