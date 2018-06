Susigrąžinkite užuolaidų baltumą

Vasara – sezonas, kai susitvarkyti iš pagrindų – būtina

Šiltasis metų laikotarpis asocijuojasi su poilsiu ir ramybe. Tačiau vos saulės spinduliams pavykus prasiskverbti į namų vidų lyg ant delno pasimato visi nešvarumai. Labiausiai dėmesys krypsta į langus – stiklus, palanges ir... užuolaidas. Tiek naktinės, tiek dieninės užuolaidos skalbimas, lyginimas dažnai tampa iššūkiu, kurio nelabai norisi imtis. Tačiau nuo šio darbo išsisukti neįmanoma, o netvarkingos, papilkėjusios užuolaidos ir padidėjęs šviesos kiekis tik dar labiau išryškina po tamsiojo laikotarpio namuose susikaupusias dulkes.

Užuolaidų skalbimas namų sąlygomis

Išvalyti kilimus, nuvalyti dulkes nuo baldų paviršių nėra sudėtinga, o štai sugrąžinti užuolaidų baltumą – didelis darbas. Dažnam kyla klausimas – bandyti išvalyti patiems, nešti į valyklą ar pirkti naujas? Dažnai lengviausiu sprendimu tampa mintis įsigyti naują užuolaidų komplektą. Tačiau pirmiausia verta pabandyti atlikti valymą savarankiškai. Pasakojame plačiau, kokių priemonių imtis ir ką daryti, kad dieninės užuolaidos vėl būtų akinamai baltos.

1. Pirmiausia – neskubėkite kišti užuolaidų į skalbimo mašiną. Jei norite sugrąžinti užuolaidoms baltumą, labai svarbu pradžioje pasistengti kaip galima geriau išvalyti dulkes. Išpurtykite užuolaidas kieme, o vėliau užmerkite kelioms valandoms šaltame vandenyje. Šią taisyklę taikyti galima valant tiek natūralius, tiek sintetinius ir itin prabangius audinius (medvilnė, aksomas, šilkas, organza).

2. Labai svarbu po skalbimo užuolaidas dar kartą gerai išskalauti. Likusios cheminės priemonės audiniui gali stipriai pakenkti ir sureaguoti su tiesioginiais saulės spinduliais. Tikime, kad dėmių ant baltų dieninių užuolaidų tikrai nesinori. Išskalaukite audinį drungname vandenyje ir švelniai išgręžkite. Jėgos naudojimas gręžiant gali ištampyti užuolaidą ir stipriai pakenkti kokybei.

3. Dieninės užuolaidos iš tiulio pareikalaus šiek tiek daugiau laiko ir priemonių, tačiau jų baltumą tikrai galima sugrąžinti. Tiulio užuolaidų valymui rekomenduojama turėti druskos arba amoniako ir vandenilio peroksido.

Pamirkykite tiulio užuolaidas karštame vandenyje, sumaišytame su amoniaku (1 šaukštas) ir vandenilio peroksido (2 šaukštai 3 proc. peroksido) 30 minučių. Ištraukę labai atsargiai išskalaukite ir švelniai išgręžkite. Kitas būdas: maždaug valandą laiko palaikykite audinį pasūdytame vandenyje (druskos ir vandens santykis: 1 šaukštas druskos – 1 litras vandens). Po mirkymo audinį taip pat reikės labai atidžiai išskalauti. Užmerkimui ir skalavimui puikiai tinka vonia.

1. Dažnai kyla klausimas, ką daryti su virvelinėmis užuolaidomis. Norėdami, kad jos nesusipainiotų, pirmiausia išilgai suriškite kelis mazgus, ir tik tuomet taikykite aukščiau aprašytus valymo metodus.

2. Nepamirškite: norint, kad dieninės užuolaidos ne tik būtų baltos, bet ir gražiai formuotų klostes, labai svarbu jas atitinkamai išlyginti. Pirmiausia nustatykite žemiausią lygintuvo temperatūrą. Jei to padaryti neišeina, pasikliaukite liaudiškais metodais – lyginkite ant užuolaidos audinio uždėję papildomą ploną medžiagą, kad lygintuvas tiesiogiai nekontaktuotų su užuolaidos audiniu ir nesudegintų jo.

3. Įsisenėjusias dėmes galite pridengti įvairiais aksesuarais, surišdami užuolaidą lango šone. Jei to padaryti nepavyksta, dėmės vis dar yra pastebimos, o skalbimas nepadeda, geriau tiesiog įsigyti naujas užuolaidas. Toks pirkinys nebūtinai yra brangus. Be to, užuolaidos gali padėti atnaujinti visą interjerą. Senus audinius galite perdirbti: pasigaminti staltiesę ar pagalvių užvalkalus.

Tam, kad dieninės užuolaidos vėl būtų skaisčiai baltos, prireiks laiko. Tačiau valymui reikalingų priemonių rasite ir virtuvės spintelėse. Langų uždangas skalbti ir valyti reikėtų bent du kartus per metus: taip audinys ilgiau išliks baltas, į jį sunkiau įsigers dulkės. Kuo atidžiau tai darysite, tuo labiau džiugins rezultatai. Leiskite namų langams vėl pasipuošti skaisčia balta spalva – taip šviesiau pasidarys visuose namuose.