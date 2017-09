Grybai naudingi, jei tinkamai renkami ir ruošiami

Pagrindinę grybo sausųjų medžiagų dalį (apie 80 proc.) sudaro baltymai, o kvapiosios medžiagos, kurių daugiau nei 40, suteikia jiems specifinį, nepanašų į kitų maisto produktų, neapsakomai malonų aromatą. Pakanka suvalgyti 60 g sausų (džiovintų) grybų, nebūtinai, - ir jau gausime paros normą mineralinių medžiagų bei amino rūgščių.

O štai džiovinti baravykai turi daugiau baltymų negu duona, kruopos ar jautiena. Tačiau angliavandenių ir riebalų grybuose nedaug. Grybuose yra daug vitaminų (B1, B2, PP, C, A, D, U), fermentų, organinių rūgščių. Mineralinėmis medžiagomis grybai nenusileidžia vaisiams ir daržovėms, o fosforo, kalcio ir kalio kiekiu prilygsta žuviai. Mokslininkai teigia, kad grybuose gausu ir seleno, kuris mūsų kūnui svarbus kaip antioksidantas: stabdo vėžinių ląstelių dauginimasis, stiprina imunitetą, lėtina senėjimo procesus. Tačiau reikia žinoti, kad grybai linkę kaupti sunkiuosius metalus, todėl nepatartina jų rinkti miškuose, kurie yra arti judrių automagistralių

Lietuvos gamta turtinga valgomais grybais: mūsuose randama apie 400 valgomų grybų rūšių, bet vartotinų maistui yra tik apie 100–120 rūšių. Nenorint, kad grybų skanavimas baigtųsi žarnyno negalavimais, renkant, ruošiant ir valgant grybus reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Juk apsinuodyti galima net ir valgomais, bet netinkamai laikytais ar paruoštais grybais. Rinkite tik tuos grybus, kuriuos tikrai pažįstate. Jei kyla abejonių, geriau tokio grybo neimti.

Grybus rinkti reikėtų į gerai vėdinamas talpas (pvz. krepšius). Polietileniniuose maišuose ilgiau palaikyti grybai sušiunta ir greitai genda. Surinktus grybus išvalyti ir paruošti reikėtų tą pačią dieną. Sausą dieną rinkti grybai pradeda gesti po 10 val., o surinkti lietui lyjant – ir dar greičiau. Negailestingai išmeskite sukirmijusius, ištižusius grybus – jie gali būti pavojingi, – gerai nuvalykite žemėtus kotus, nes žemėse gali būti botulizmą sukeliančių bakterijų. Kuo jaunesnis grybas, tuo didesnė jo maistinė vertė.

Išvirus grybus, nuovirą reikia nupilti. Žinotina, kad nuodingų grybų nuodingas poveikis nemažėja juos ilgiau verdant. Kad ir kiek bevirtume, jie liks nuodingi. Paruoštus grybus būtina suvalgyti tą pačią diena, o konservuotus – per pusmetį. Tačiau saugiausia ruošti grybų atsargas žiemai juos džiovinant.

Jei užvalgę grybų po kelių valandų ar net kitą dieną pasijusite prastai, skauda pilvą, pykina, viduriuojate, vemiate, būtina nedelsiant kreiptis į medikus. Kartais žmonės nesusieja negalavimo su valgytais grybais ir bando gydytis patys. Labiausiai gydymą apsunkina tai, kad žmogus į medikus nesikreipė iš karto. Apsinuodijus nuodingais grybais ir laiku nepradėjus specifinio gydymo, per tris paras toksinas negrįžtamai pakenkia kepenims.

Ina VENSLOVIENĖ, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė

Deimantės Kazokaitės nuotr.