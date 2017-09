Pradedama akcija „Kūrenkime saugiai“

Reikia atidžiai apžiūrėti ar prie krosnies ir dūmtraukio nesiliečia degios medžiagos, ar tvarkingos pakuros durelės. Degios grindys po krosnies pakuros durelėmis turėtų būti uždengtos metaliniu 700x500 mm lakštu, saugančiu nuo iškritusių žarijų. Pavojinga šalia krosnies statyti baldus, laikyti bet kokius degius daiktus, kadangi arčiau negu vieno metro atstumu nuo krosnies esantys daiktai gali įkaisti ir suliepsnoti. Eksploatuojant krosnis svarbu nepalikti atvirų pakuros durelių, nelaikyti kuro prie pakuros. Negalima patikėti šildymo įrenginių priežiūros mažamečiams vaikams, net ir trumpam laikui.

Neretai būsto savininkai klaidingai mano, kad jei į dūmtraukį įdėjo įdėklą, tai jų dūmtraukis yra sandarus, be plyšių ir todėl visiškai saugus. Tačiau tiesa yra kitokia. Įdėklo paskirtis yra apsaugoti dūmtraukius nuo juos ardančių dervų ir rūgščių kondensato poveikio. Šildymo sezono metu suodžiai kaupiasi ant dūmtraukio sienelių ir jei nėra valomi – užsidega. Suodžių degimo metu temperatūra dūmtraukyje gali pakilti daugiau nei 1000 C0, dėl to labai įkaista visas dūmtraukis ir nuo jo aukštos temperatūros savaime užsidega priglaustos degios pastato konstrukcijos ar šiaip kokie degūs daiktai. Suodžių degimo metu dažniausiai sugadinamas įdėklas, rečiau ir pats dūmtraukis, o skaudžiausios pasekmės būna, kai kyla gaisras. Todėl būtina iš dūmtraukių ir pačių krosnių prieš šildymo sezoną ir jo metu išvalyti suodžius. Suodžiai ant sienelių, priklausomai nuo pačios šildymo sistemos ir nuo naudojamo kuro, kaupiasi nevienodai. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės reikalauja juos išvalyti prieš šildymo sezoną, o jo metu ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

Atsargiai elgtis reikia ir su krosnyje po kūrenimo likusiais pelenais, smilkstančiomis anglimis ar šlaku. Šie degimo produktai, supilti į indą, gali smilkti iki dviejų parų. Negalima jų pilti į degius indus ar konteinerius. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės leidžia smilkstančias anglis ir šlaką pilti ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių. Tačiau saugiau būtų juos išpilti visiškai sudegusius ir atvėsusius.

Rugsėjo–spalio mėnesiais Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai vykdys akciją „Kūrenkime saugiai", kurios tikslas – padėti apsisaugoti nuo gaisrų, kylančių dėl krosnių įrengimo ir jų eksploatavimo taisyklių pažeidimų. Akcijos metu bus lankomi gyventojų būstai, kurie šildymui naudoja kietojo kuro šildymo krosnis. Gyventojai bus konsultuojami krosnių įrengimo ir eksploatavimo bei kitais gaisrinės saugos klausimais.

Ugniagesiai ragina visus Utenos miesto bei rajono gyventojus, abejojančius dėl savo namuose esančių šildymo įrenginių patikimumo bei saugumo, kreiptis į Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus pareigūnus tel. (8 389) 65862, kurie pasirengę pakonsultuoti gaisrinės saugos klausimais dėl krosnių, dūmtraukių, elektrinių šildymo prietaisų eksploatavimo. Galima paprašyti pareigūnų atvykti į namus ir apžiūrėti šildymo įrangą. Už vizitą mokėti nereikės, už rastus pažeidimus gyventojai nebus baudžiami.

Utenos APGV inf.