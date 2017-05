Valstybinė ligonių kasa: galimybė rinktis kompensuojamuosius vaistus nesikeičia

Norintiems sutaupyti įsigyjant Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis apmokamų kompensuojamųjų vaistų, specialistai primena kelias taisykles. Jomis verta vadovautis šiandien, ir kurios taip pat bus aktualios įsigaliojus naujam kompensuojamųjų vaistų kainynui.

Pirmoji taisyklė – vaistininkas turi jums parodyti visus turimus tos pačios veikliosios medžiagos skirtingų gamintojų vaistus, todėl įdėmiai pažiūrėkite į vaistinės monitorių. Antroji – vaistininkas turi pirmiausia pasiūlyti įsigyti tą kompensuojamąjį vaistą, kuriam taikoma mažiausia priemoka. Trečioji taisyklė – jei pigiausio reikiamo vaisto vaistinė tądien neturi, vaistininkas jį privalo užsakyti ir pristatyti mieste per dvi, kaime – per keturias dienas.

VLK Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjo pavaduotojos Irmos Medžiaušaitės teigimu, šių trijų taisyklių vaistininkai privalo laikytis. Pacientai turėtų reikalauti vaistininko parodyti visų vaistų su ta pačia veikliąja medžiaga sąrašą, klausti, kuris iš monitoriuje rodomų kompensuojamųjų vaistų yra su mažiausia priemoka, o jei tokių tuo metu vaistinėje nėra – jų užsisakyti.

VLK užsakymu UAB „Baltijos tyrimai" 2016 m. ir 2015 m. atliktų reprezentatyvių visuomenės nuomonės tyrimų apie vaistų įsigijimą duomenys rodo, kad tik 28 proc. perkančiųjų vaistininkas visada parodo vaistų sąrašą monitoriuje, 53 proc. – parodo kartais (ne visada), 18 proc. – niekada nerodo viso sąrašo. Taip pat 29 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad vaistininkai visada pasiūlo vaistų su mažiausia priemoka, dar 56 proc. atsakė, kad taip atsitinka kartais, o 14 proc. – kad tokio pasiūlymo nėra sulaukę. Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad tais atvejais, kai informacija gyventojui apie vaistų pasirinkimą buvo suteikta, pacientas buvo linkęs įsigyti tos pačios veikliosios medžiagos vaistą su mažesne priemoka. Aštuoni iš dešimties (80 proc.) informuotų pacientų nurodė, kad pirkdami vaistus jie rinkosi tuos, kurių priemoka mažesnė.

Specialistai primena, kad gyventojai turi būti žymiai aktyvesni klausdami vaistinėje informacijos apie jiems siūlomo įsigyti vaisto kainą, norint už vaistus mokėti mažiau.

„Pacientai yra girdėję, kad gydo ne vaisto pakuotė, o veiklioji medžiaga, todėl išmintinga rinktis vaistus su mažesne priemoka. Į Lietuvos, kaip ir kitų Europos šalių vaistines, patenka tik griežtus kokybės reikalavimus atitinkantys vaistai, tad vaistai su mažesne priemoka yra tokie pat kokybiški, kaip ir brangesni", – sako I. Medžiaušaitė.

Iš viso per 2016 metus pacientai sumokėjo net 57,2 mln. eurų kompensuojamų vaistų priemokų. Jeigu pacientų pirkimo įpročiai keistųsi, tokiu atveju jiems pavyktų sutaupyti išlaidų vaistams. Visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis, pacientai sutaupę pinigus, juos išleistų ne tik kitoms, bet ir būtiniausioms reikmėms – maistui, buities prekėms, rūbams.

VLK inf.