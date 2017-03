Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Panevėžio AVMI) informuoja, kad šiandien VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje pateikė preliminariąsias gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas 1,5 mln. šalies gyventojų. Deklaruoti pajamas ir turtą šiemet reikia iki gegužės 2 dienos. Deklaracijas galima pateikti internetu, taip pat naudojantis programėle e.VMI, atsiųsti paštu ar deklaruoti VMI aptarnavimo skyriuje. Programėle e. VMI deklaruoti gali 1,1 mln. žmonių, kuriems VMI šiemet parengė visiškai užpildytas deklaracijas.

Praėjusiais metais Utenos rajone deklaracijas už 2015 metus pateikė daugiau nei 15 tūkst. gyventojų (98,7 proc. tai padarė elektroniniu būdu), per 2 tūkst. mokesčių mokėtojų teikė turto deklaracijas (99 proc. – elektroniniu būdu), daugiau nei 8 tūkst. uteniškių teikė prašymus skirti paramą nuo sumokėto pajamų mokesčio. Pernai beveik 9 tūkst. Utenos rajono gyventojų, pasinaudojusių mokesčių lengvatomis, susigrąžino per 789 tūkst. eurų.

Iš 672 tūkst. gyventojų, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių privalėjo pernai pateikti deklaracijas, 537 tūkst. tą padarė laiku – 8 iš 10 gyventojų laiku pasirūpino tinkamai įvykdyti mokestinę prievolę. Laiku deklaracijas pernai pateikė 94 proc. notarų, antstolių, advokatų ir advokatų padėjėjų, o pareigingiausia mokėtojų grupė, kurie pernai teikė deklaracijas laiku – ūkininkai, PVM mokėtojai, iš kurių 98 proc. (13,6 tūkst.) laiku deklaravo pajamas.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet VMI siekia kuo labiau supaprastinti deklaravimo procesą, kad gyventojams deklaruoti pajamas ir turtą būtų paprasta bei patogu.

Pateikęs pajamų deklaraciją gyventojas gaus detalesnę informaciją apie joje deklaruotų duomenų nagrinėjimo eigą, elektroninėje deklaravimo sistemoje matys, ką su jo pateiktais duomenimis daro VMI, ar reikia ir ką būtent patikslinti deklaracijoje. Gyventojui taip pat bus pateikiama informacija apie deklaruotos pajamų mokesčio permokos grąžinimą.

Šiemet pirmą kartą VMI interneto svetainėje paskelbė Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir Metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklę 2012–2016 metams. Ji aktuali tiems gyventojams, kurie dirbo ne visus metus ir gali susigrąžinti dalį GPM dėl pritaikyto per didelio NPD. Ši skaičiuoklė ypatingai aktuali studentams mokiniams, dirbusiems kelis mėnesius, pavyzdžiui, vasaros atostogų metu. Neteikdami deklaracijos jie gali pasitikrinti, kokia suma grįžtų į jų sąskaitas. Be abejo, tam reikalingi duomenys iš darbdavio, kuris kas mėnesį privalo pateikti informaciją darbuotojui apie jam sumokėtą darbo užmokestį ir išskaičiuotus mokesčius.

Mokesčių mokėtojams, pasinaudojusiems GPM lengvata, permoką grąžins iki liepos 31 dienos. Kaip ir ankstesniais metais, GPM permokos pirmiausia bus grąžinamos tiems mokėtojams, kurie teikia teisingas elektronines deklaracijas.

Pajamų deklaracijas šiemet privalo pateikti gyventojai, vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat gyventojai, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl užimamų pareigų (politikai, tarnautojai ir kt.) ir, be abejo, gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigrąžinti dalį mokesčių. Pajamų deklaracijas taip pat reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis ir dėl to privalu sumokėti dalį GPM arba susigrąžinti šį mokestį, nes buvo taikytas per mažas neapmokestinamasis pajamų dydis. VMI skaičiavimu, dėl NPD taikymo turi deklaruoti apie 150 tūkst. visų Lietuvos gyventojų. Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už būsto kreditą, už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje.

VMI dėkoja didžiajai daliai gyventojų, kurie laiku teikia deklaracijas ir sumoka mokesčius – jie ne tik laiku ir sąžiningai įvykdo mokestines prievoles, bet ir sutaupo visų mokesčių mokėtojų pinigus, kurių nebereikia leisti įvairiems laiškams siųsti, priminimams, kitoms administracinėms procedūroms. Siekdama palengvinti š. m. deklaravimo procesą VMI atnaujino Elektroninio deklaravimo sistemą, sukurta skaičiuoklė, padėsianti be deklaravimo sužinoti galimos permokos dydį.

Išsamiau apie tai – laikraštyje „Utenos diena".

Panevėžio AVMI inf.