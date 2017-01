Panevėžio TLK skundų sulaukia ir iš uteniškių

Uteniškiai pacientai, persirašę iš vienos poliklinikos į kitą, teigė patiriantys žodinį ir psichologinį spaudimą, kai kreipiasi su siuntimu dėl konsultacijų pas specialistus.

Nors daugiausia kreipimųsi 2016 m. gauta raštu, ne taip retai gyventojai į Panevėžio TLK kreipiasi ir su žodiniais skundais. Jie parodė, kad Panevėžio TLK lankytojai žodžiu mažiau skundė gydymo įstaigas ligonių kasai nei 2014 ar 2015 metais, tačiau skundų dėl gydymo įstaigose mokėtų priemokų pernai užfiksuota trečdaliu daugiau nei 2014–2015 m. Darytina prielaida, kad Panevėžio TLK veiklos zonos gyventojai darosi sąmoningesni, labiau domisi, už ką gydymo įstaigose prašoma mokėti ar primokėti.

Per 2016 metus Panevėžio TLK raštu, el. paštu gauta 1 491 kreipimasis dėl dantų protezavimo tvarkos, 391 gyventojas konsultuotas PSD klausimais, 100 asmenų domino asmens sveikatos priežiūros (ASP) paslaugų teikimo tvarka, 112 – Europos sveikatos kortelės išdavimas ir kt. Per Konsultavimo informacinę sistemą (KIS) atsakyta iš viso į 944 kreipimusis, iš jų 386 kartus konsultuota PSD klausimais, beveik po 100 kartų dėl galūnių, sąnarių protezavimo, ASP paslaugų teikimo tvarkos, ESDK išdavimo. Dėl papildomų mokėjimų ir priemokų gydymo įstaigose į gyventojų kreipimusis per KIS atsakyta 46 kartus, gyventojams kreipiantis tiesiogiai – 21 kartą.

Gyventojų žodiniai skundai – tai tie Panevėžio TLK klientų pastebėjimai, kurių jie nepanoro detalizuoti raštu ir nepageidavo, kad Panevėžio TLK šiuos skundus tirtų. Daugeliu atvejų besikreipiantieji norėjo, kad nebūtų atskleista jų tapatybė. Taigi iš šių asmenų gauta informacija tik parodo, į ką ligonių kasai bendrai reikia atkreipti dėmesį pasirašant sutartis su gydymo įstaigomis bei tikrinant jas.

Pasak GAS vyriausiosios specialistės Lauros Nakrošienės, 2016 m. iš viso sulaukta 86 gyventojų žodinių skundų (2015 m. –102, 2014 m. – 109). Skųstasi 27-iomis gydymo įstaigomis (2015 m. – 38-iomis, 2014 m. – 35-iomis). Per trejus metus daugiausia skundų tarp privačių gydymo įstaigų išgirsta dėl J. Pauliuko šeimos klinikos (20), UAB Kniaudiškių šeimos klinikos (11). Taip pat nemažai skųstasi VšĮ Panevėžio miesto poliklinika (17), VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (12), VšĮ Respublikine Panevėžio ligonine (53).

Skundų gydymo įstaigomis mažėja, tačiau dėl priemokų – ne. 2016 m. dažniausiai žodinių skundų sulaukta dėl priemokų. Taip pat skųstasi dėl dantų protezavimo, gydytojų etikos, paslaugų kokybės ir kt.

Ligonių kasos lankytojai piktinosi, jog reikalaujama susimokėti už kompiuterinės tomografijos vaizdus, nors siuntime įrašyta, kad vaizdai reikalingi tirti siuntusiam gydytojui. Atliekant magnetinio rezonanso tyrimą pacientams liepiama pirkti vienkartinius drabužius nepaaiškinant, jog pirkti galima, tačiau neprivaloma. Kiti asmenys teigė, kad jiems nurodyta įsigyti lęšiukus akių kataraktos operacijai ir nepaaiškinta, kad yra galimybė operuoti naudojant ligonių kasų lėšomis gydymo įstaigos nupirktus lęšiukus.

Kai kuriose gydymo įstaigose vis dar pasitaiko atvejų, kai liepiama pirkti medicinos pagalbos priemonių (MPP) rinkinį ar atskiras MPP prieš operacijas. Pacientai klaidinami, kad sveikatos priežiūros įstaigose esančios MPP nepakankamai sterilios, todėl liepiama nusipirkti kitas vaistinėje.

Kartais gydytojai, pasak pacientų, nurodydami mokėti už MPP, aiškina, kad ligonių kasa įstaigai sumoka tik už gydytojų ir slaugytojų darbą, nors iš tikrųjų įstaigoms apmokamos suteiktos paslaugos, į kurias įeina ir MPP, ir visa kita, kas reikalinga operacijoms, gydymui ar ištyrimui.

Pacientai tvirtina, kad jiems skiriami mokami tyrimai, nors ligonių kasoje sužino, jog yra galimybė tyrimus gauti nemokamai. Be to, iš apdraustų asmenų, turinčių siuntimus į ginekologo, radiologo konsultaciją, kai kuriose įstaigose imama 3–7 eurų priemoka. Pacientai neretai skundžiasi, kad gydymo įstaigų darbuotojai neteikia informacijos, nepagarbiai, nemandagiai bendrauja, nepaaiškina priemokų pagrįstumo, naudoja psichologinį poveikį ir net kartais grasina neoperuosiantys arba nepriimsiantys į konsultaciją.

Uteniškiai pacientai, persirašę iš vienos poliklinikos į kitą, teigė patiriantys žodinį ir psichologinį spaudimą, kai kreipiasi su siuntimu dėl konsultacijų pas specialistus.

Visi šie žodiniai skundai rodo, kad gydymo įstaigų darbuotojai, matyt, ne visada elgiasi tinkamai, o gyventojams informacija apie galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas nemokant priemokų, tikrai reikalinga.

Panevėžio TLK ir laikraščio „Utenos diena" inf.