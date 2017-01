Už atliekų tvarkymą uteniškiai privalės mokėti kita tvarka

Įkainių paaiškinimas gyvenamosios paskirties objektų savininkams:

– naudojantiems kolektyvinius konteinerius: Privačių namų gyventojams: pastovioji dalis – 2,72 Eur/namui, kintamoji – 1,26 Eur/žmogui; daugiabučių gyventojams – atitinkamai 2,25 Eur/butui ir 1,26 Eur/žmogui; garažams – 0,17 ir 0,18 Eur už garažą; sodams – 0,25 ir 0,28 Eur;

– naudojantiems individualius konteinerius: Privatiems namams: pastovioji dalis – 2,72 Eur/namui, kintamoji – 1,06 Eur (120 l faktinis konteinerio ištuštinimas), 2,13 Eur (240 l faktinis konteinerio ištuštinimas); daugiabučių gyventojams – atitinkamai 2,25 Eur/butui ir 8,88 Eur už 1 m3 faktinį konteinerio ištuštinimą (priklausomai nuo pasirinkto konteinerio dydžio); garažai: 0,17 Eur už garažą, 120 ir 240 l konteinerių išvežimo kainos tokios pat, 1100 l – 13,72 Eur; sodams: 0,25 Eur/sodui, o už konteinerių – analogiškai, t. y. priklausomai nuo talpos.

Skirtingoms Nekilnojamojo turto objektų kategorijoms, priklausomai nuo paskirties, taikomi skirtingo dydžio pastovios ir kintamosios dalies dydžiai. Kintamosios įmokos dydis priklauso nuo to, kokį atliekų išmetimo būdą NT savininkas pasirenka, ar naudojasi bendro naudojimo konteineriais, ar turi individualų tik tam objektui priskirtą konteinerį ir moka nuo faktiškai išvežto atliekų tūrio.

Nuo kintamosios dalies mokėjimo atleidžiami NT savininkai, deklaravę, kad 3 mėnesius–1 metus nesinaudos NT objektu. Dėl atleidimo nuo kintamosios dalies prašome kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas". Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui per 20 dienų NT savininkas turi pateikti UAB „Utenos komunalininkas" licencijuoto elektros tiekėjo pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį už deklaruotą laikotarpį (jis turi neviršyti 35 kWh per vieną metų ketvirtį). Praėjus deklaruotam laikotarpiui, jeigu ir toliau nesinaudojama NT pastatu, vėl reikia pateikti prašymą.

Jeigu gyvenamajame būste gyvenama mažiau žmonių negu apmokestinta kintamąja dalimi, taip pat reikia kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas" – nemokėsite kintamosios įmokos dalies už negyvenančiuosius (pvz., išvykusius dirbti į užsienį, studentus, atliekančius profesinę, privalomąją karo tarnybą ir pan. ir pateikti papildomą informaciją (pvz., darbovietės, mokymo pažyma ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad šis klausimas aktualus tik tiems asmenims, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, nes besinaudojantys individualiais konteineriais mokės pastovią įmokos dalį, o kintamoji įmokos dalis priklausys nuo faktiškai išvežto atliekų kiekio. Taip siekiama mažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį ir vykdant pirminį atliekų rūšiavimą.

Utenos rajono savivaldybės taryba taip pat nustatė kompensacijas:

1. sumažinant 50 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios paskirties objektuose šioms grupėms:

1.1 socialinės pašalpos gavėjams;

1.2. daugiavaikėms šeimoms;

1.3. nekilnojamo turto savininkams, turintiems nekilnojamą turtą Mockėnų kaime, Utenos rajone.

2. sumažinant 20 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios paskirties objekto savininkui, vienam deklaravusiam gyvenamąją vietą tame objekte.

Dėl kompensacijų prašome kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyrių ar atitinkamą kaimo seniūniją.

Atliekų turėtojai, kurie nėra susieti su konkrečiu nekilnojamojo turto objektu, bet naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo paslaugomis, už 1 m3 atliekų sutvarkymą moka 20,98 Eur be PVM, o biologiškai suyrančių atliekų surinkimą –11,33 Eur be PVM.

Atliekų tarifai bus kasmet perskaičiuojami, atsižvelgiant į savivaldybės teritorijoje susidarančius atliekų kiekius ir gyventojų sąmoningumą – populiarėjant rūšiavimo įpročiams.

Laikraščio „Utenos diena ir Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.