Naujas įstatymas leis susigrąžinti daugiau išmokų iš alimentų nemokančių tėvų

Iš Vaikų išlaikymo fondo po teismo sprendimo skiriamos ir mokamos lėšos vaikui išlaikyti, jei vienas iš tėvų to nedaro. Toks asmuo tampa valstybės skolininku ir siekiama, kad skolą jis grąžintų į valstybės biudžetą.

Šiuo metu skolos išieškojimas pradedamas praėjus 24 mėn. nuo išmokos paskyrimo datos arba kai skola pasiekia 724 eurus. Pagal naująją tvarką, žmogus dar iki išmokos mokėjimo (išmoka mokama kitą mėnesį po kreipimosi) sužinos apie tai, kad VIF administracijai pradėjus teikti išlaikymą vaikams, jis taps valstybės skolininku, kad valstybė sieks atgauti skolą ir jo skolai išieškoti netaikomi jokie senaties terminai. Paskyrus išmoką per 3 darbo dienas skolininkas apie tai bus informuotas, o jau po 1 mėn. nuo sprendimo dėl išmokos priėmimo dienos galės būti pradėtas priverstinis išieškojimas.

Pakeitimai turėtų pagerinti išmokėtų išmokų atgavimo rezultatus, nes dėl ilgo atgavimo laikotarpio skolos didėja ir jas atgauti labai sunku, be to, piktybiniai skolininkai imasi įvairių veiksmų, kad iš jų negalėtų išieškoti skolos: per tą laiką išsiregistruoja, fiktyviai atsisako turto ir pan.

Šiuo metu išsiieškoma 3,66 proc. išmokėtų išmokų, o priėmus naująjį įstatymą šis rodiklis nuosekliai augs. Planuojama, kad 2016 m. bus atgauta 4,7 proc., 2017 m. – 6 proc., 2018 m. – 6,5 proc., ilgalaikėje perspektyvoje – 11–12 proc. išmokėtų išmokų.

Vaikų išlaikymo fondas veikia jau aštuonerius metus. Per tą laiką įstatymo dėl skolų susigrąžinimo iš fondo skolininkų pakeisti nepavyko.

VIF administracija taip pat susiduria su sunkumais išieškant skolas iš užsienyje gyvenančių skolininkų. Procesas užtrunka todėl, kad nėra susiformavusios praktikos dėl Europos Sąjungos teisės akto, reglamentuojančio skolų iš alimentų nemokančių tėvų susigrąžinimą, vykdymo tiek Lietuvoje, tiek ir kitose ES šalyse. Be to, mūsų šalies teismams kyla daug klausimų, priimant sprendimus ir išduodant tarptautinį vykdomąjį raštą. Vis dėlto, 2016 m. VIF administracija pradėjo vykdyti išieškojimo procedūras pagal minėtą teisės aktą ir tikimasi, kad ilgainiui, susiformavus teisės akto taikymo praktikai, išieškojimas vyks greičiau.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.