Aktualijos

„Reaguodami į klientų poreikį, kuris pastebimai išaugo šių metų pavasarį įvedus karantiną, nusprendėme investuoti į papildomus konsultantų pajėgumus. Registrų centro teikiamų paslaugų spektras yra labai platus ir kompleksiškas, tad nuolatinis klientų konsultavimas yra integrali įmonės veiklos dalis. Vertiname regionus ir jų specifiką, o investuoti į Utenos regioną nusprendėme atsižvelgę į palankias galimybes čia pritraukti reikalingas kompetencijas", – sakė Registrų centro Klientų aptarnavimo direktorė Daiva Karaliūnienė.

Jau šią savaitę numatoma paskelbti konsultantų atrankas. Nauja komanda po mokymų įsikurs naujai įrengtose patalpose, kurios bus pritaikytos konsultacijų centro darbuotojų patogiam darbui. Pirmuoju etapu planuojama suburti maždaug 10 specialistų komandą, vėliau konsultantų skaičių Utenoje ketinama išplėsti iki 30-ies.

Šiuo metu Registrų centro Konsultacijų centro komandą sudaro daugiau kaip 20 specialistų, konsultuojančių klientus telefonu ir internetu, dauguma jų dirba Tauragėje.

D. Karaliūnienės teigimu, išplėsta konsultantų komanda leis greičiau ir sklandžiau patenkinti klientų poreikius. Šiuo metu Registrų centro Konsultacijų centro specialistai kiekvieną dieną atsako į maždaug 1,5 tūkst. skambučių. Per karantiną (kovo-birželio) mėnesiais skambinančiųjų srautas atskiromis dienomis buvo išaugęs net iki 5 tūkst. skambučių per dieną.

Jau netrukus Registrų centre bus pradėti diegti nauji ir pažangūs klientų aptarnavimo sprendimai, leisiantys efektyviai valdyti klientų srautus ir operatyviai suteikti jiems reikalingas paslaugas bei konsultacijas. Nauja programinė įranga apjungs visus užklausų valdymo kanalus, efektyviai paskirstys konsultantų resursus pagal jų apkrovimą ir kompetencijas. Visa tai leis operatyviau atsakyti į klientų skambučius ir užklausas, pagal pasirinktą temą nukreipti klientus į profesionalius konsultantus.

2019 m. Registrų centre sukurtas ir pradėtas taikyti Klientų aptarnavimo standartas, kuris padeda užtikrinti vieningus klientų aptarnavimo principus visuose klientų aptarnavimo padaliniuose. Didelis dėmesys skiriamas klientų patogumui - daugiausiai klientų sulaukiančių padalinių Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje darbo laikas prailgintas iki 18 val., klientams suteikta galimybė naudotis nemokamu Wi-Fi, paslaugų užsakymas perkeltas į elektroninę erdvę. Dėl šių pokyčių vidutinis klientų laukimo laikas sutrumpėjo du kartus.

Be to, net 9 klientų aptarnavimo padaliniai skirtinguose šalies miestuose buvo perkelti į klientams ir darbuotojams patogesnes patalpas. Nuo šių metų liepos trijuose didžiuosiuose Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose, kuriuose per dieną apsilanko po kelis tūkstančius klientų, įrengtos savitarnos erdvės, kuriose klientai gali užsisakyti norimas paslaugas, gauti ar pateikti reikalingus duomenis ar susipažinti su tvarkomais jų asmens duomenimis.

Jau visai netrukus klientams bus sudarytos galimybės vizitui Registrų centre užsiregistruoti iš anksto ir atvykti sutartu laiku.

Registrų centro inf.