Aktualijos

Tikriausiai ne vienas uteniškis jau pastebėjo daugiabučių namų kvartaluose įrengiamus pusiau požeminius konteinerius, kurie pakeis senuosius, statomus ant žemės. Trečiadienį prasidėjo tokių konteinerių įrengimo darbai Aukštakalnyje, tarp Taikos gatvės 12-o ir 16-o namų. „Utenos dienos" redakciją iškart užplūdo pasipiktinusių aplinkinių namų gyventojų, besiskundžiančių, kad šie darbai atliekami be jų sutikimo, skambučiai. Be to, anot jų, iškertami sveiki medžiai, mažinama automobilių stovėjimo aikštelė, o kur dar gresiantys šiukšlių kaupai šalia konteinerių bei nemalonus kvapas...