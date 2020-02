Aktualijos

Šie pakeitimai įstatyme buvo priimti jau anksčiau, tačiau trečiadienį Vyriausybė patikslino Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatus, kurie nurodo įgyvendinimo gaires savivaldybėms: pavyzdžiui, kaip kreiptis dėl išmokų, kokie dokumentai tam būtini, kaip skiriamos bei mokamos išmokos ir panašiai.

Vaiko pinigai ir papildoma išmoka

Nuo šių metų kiekvienam vaikui mokami vaiko pinigai padidėjo nuo 50 iki 60 eurų per mėnesį. Išmoka mokama už praėjusį mėnesį, todėl padidėję vaiko pinigai į šeimų sąskaitas jau atkeliavo arba atkeliaus šį vasarį.

Papildoma išmoka, mokama neįgaliems, gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams paaugo nuo 20 iki 40 eurų per mėnesį. Kaip žinoma, gausia šeima laikoma tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų. Ši nuostata nuo praėjusių metų nesikeitė.

Tačiau nepasiturinčios šeimos sąvokos turinys šiek tiek keitėsi: jei anksčiau nepasiturinčia šeima buvo laikoma tokia šeima, kurioje vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršijo 183 eurų, tai nuo šių metų į papildomą išmoką galima pretenduoti, jei vidutinės šeimos pajamos vienam šeimos nariui neviršija 250 eurų. Ta reiškia, kad prasiplėtė šeimų ratas, kuriose vaikai per mėnesį gauna po 100 eurų sumą, kurią sudaro 60 eurų dydžio vaiko pinigai ir 40 eurų dydžio papildoma išmoka.

Skaičiuojant bendras pajamas šeimos nariams, nėra įskaitomi patys vaiko pinigai, papildoma išmoka ir 15-35 proc. darbo užmokesčio.

Kada nevertinamos suaugusio vaiko pajamos?

Kai mokama papildoma išmoka prie vaiko pinigų nepasiturinčioms šeimoms, kuriose auga 1 ar 2 nepilnamečiai vaikai, o kiti kartu gyvenantys vaikai yra pilnamečiai, kyla grėsmė, jog papildomos suaugusių vaikų pajamos ne padės šeimai, bet pakenks, nes taip galima prarasti papildomas išmokas prie vaiko pinigų, kurios mokamos mažesniems vaikams.

Dėl šios priežasties apskaičiuojant vidutines šeimos pajamas vienam nariui gali būti neįskaitoma ir dalis pilnamečių vaikų pajamų, tačiau pilnametis šeimos vaikas iki 24 metų imtinai turi studijuoti ar mokytis ir neturėtų būti sukūręs savo šeimos.

Į bendras šeimos pajamas tokiu atveju neįskaitomos jo pajamos iki 125 eurų per mėnesį. Taip sudaroma galimybė jaunuoliui gauti šiek tiek pajamų be grėsmės, kad dėl to brolis ar sesuo neteks papildomos išmokos.

Jaunuolio iki 24 metų pajamos gali būti iš viso nevertinamos kaip šeimos pajamos, tačiau tik tuomet, jei jis yra gausios šeimos narys.

Išmokų vaikams įstatymo pataisomis įtvirtinta, kad kai gausios šeimos vaikai gauna vaiko pinigus su papildoma išmoka, jaunuolių iki 24 metų pajamos iš viso nėra vertinamos – jie ir toliau įskaitomi į gausios šeimos sudėtį. Iki 2020 metų jaunuolis, uždirbantis daugiau nei 125 eurus, nebuvo belaikomas bendrai gyvenančiu asmeniu.

Nauja tvarka apsaugo nuo to, kad, pavyzdžiui, įsidarbinus studentui broliui, jaunesni du vaikai lieka be papildomos išmokos, nes šeima nebelaikoma gausia. Pats jaunuolis vaiko pinigus gauti gali ilgiausiai iki 21 metų.

Visais šiais sprendimais išplėtus papildomos išmokos gavėjų ratą, papildomą išmoką vaikui gaus apie 151,6 tūkst. vaikų iš gausių, nepasiturinčių šeimų bei neįgalių vaikų.

Prognozuojama, kad vien tik padidinus universalios ir papildomai skiriamos išmokos vaikui dydį bei vertinamų pajamų ribą, skurdo rizika sumažės 0,6 proc., o vaikų skurdo rizikos lygis sumenks 2,4 proc.

Laikinosios priežiūros išmoka

Priėmus įstatymo pataisas, nuo šių metų buvo įteisinta ir vaiko laikinosios priežiūros išmoka, kuri mokama tais atvejais, kai vaikui nustatomas apsaugos poreikis ir jis laikinai prižiūrimas ar apgyvendinamas pas fizinius asmenis, pavyzdžiui, pas giminaičius ar kitus emociškai su vaiku susijusius asmenis.

Laikinosios priežiūros išmokos dydis siekia 234 eurų per mėnesį už vieną vaiką, bet konkretus sumos dydis priklauso nuo to, kiek ilgai vaikas prižiūrimas. Laikinosios priežiūros metu, kai vaikas laikinai prižiūrimas pas giminaičius ar emociškai susijusius asmenis, išmoka mokama nuo ketvirtos priežiūros dienos, o kai vaikas paimamas iš nesaugios aplinkos ir apgyvendinamas, pavyzdžiui, pas būsimus globėjus – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos.

Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose Vyriausybė įtvirtino kreipimosi dėl šios išmokos, jos skyrimo ir mokėjimo tvarką, papildė dokumentų, kurių reikia kreipiantis dėl išmokos, sąrašą. Kreiptis dėl laikinosios priežiūros išmokos skyrimo galima pasibaigus vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo laikotarpiui.

Aktualu į Lietuvą atvykusioms šeimoms su globojamu vaiku

Nuostatais taip pat numatyta aiškesnė tvarka, kaip globos ar rūpybos išmoka bei jos tikslinis priedas skiriami tais atvejais, kai vaiko globa nustatyta ne Lietuvoje, bet vykdymą perima Lietuvos institucija.

Tai užtikrina, kad į Lietuvą iš kitos šalies persikėlę asmenys su globojamu vaiku gautų globos išmokas ir jų priedus. Globos ar rūpybos išmoka, kuri mokama globojamam vaikui, nuo 2020 metų siekia 156 eurus per mėnesį, tokio pat dydžio yra ir globos ar rūpybos išmokos tikslinis priedas, kuris mokamas šeimai, šeimynai ar budinčiam globotojui.

Kadangi nuo 2020 metų augo bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis, pagal kurį skaičiuojama dalis išmokų vaikams, augo ir kitos išmokos: vienkartinė išmoka vaikui (mokama gimus ar įsivaikinus vaiką), išmoka, gimus dvynukams, trynukams ir daugiau vaikų vienu metu, išmoka karo prievolininko vaikui, taip pat besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka įsivaikinus vaiką.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.