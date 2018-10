Vaikų maitinimas mokyklose: kokios naujovės laukia?

Pasak sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos, naujasis vaikų maitinimo tvarkos aprašas jau sėkmingai taikomas daugelyje mokyklų, o šiuo metu bendradarbiaujant su Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija planuojama parengti pavyzdinius valgiaraščius, kuriuos visos įstaigos galės naudoti nemokamai. Nemokami valgiaraščiai turėtų būti parengti iki šių metų pabaigos. Taip pat mitybos ekspertai planuoja dar kartą apsilankyti šalies švietimo įstaigose ir pasižiūrėti, kaip joms sekasi organizuoti vaikų maitinimą pagal naująją tvarką.

„Neseniai įsigaliojusi nauja vaikų maitinimo tvarka tėra vienas žingsnis kokybiškesnio vaikų maitinimo link. Be to, šiuo metu kai kuriose šalies mokyklose yra diegiamas „švediško stalo" maitinimo principas, tokiu būdu vaikai patys gali pasirinkti, ką nori valgyti. Tokio maitinimo privalumai − beveik nelieka maisto atliekų, vaikai nebesirenka pigiausių patiekalų, netaupo daržovių ir vaisių sąskaita. Be to, jie tapo savarankiškesni, jiems patinka patiems pasirinkti", – teigė ministras A. Veryga.

Jam pritaria ir švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė. Jos teigimu, sveika vaikų gyvensena rūpintis turėtų tiek tėvai, tiek švietimo įstaigos.

„Visi norime, kad mūsų vaikai sveikai maitintųsi. Vaikų maitinimas kasdien vyksta mokyklose, todėl labai svarbu, kad ten teikiamas maistas būtų kokybiškas, skanus ir sveikas. Daug kas prasideda šeimoje ir jei namuose vaikas mato kitą pavyzdį ir turi kitą patirtį, tai labai svarbu šeimoje formuoti nuostatą apie sveiką gyvenseną, maistą. Būtina visiems – tiek tėvams, mokytojams, politikos formuotojams - stiprinti nuostatas ir veikti kartu, aiškinant ir ugdymo procese mokykloje apie sveiką mitybą ir gyvenseną, taip pat ir būdus, kurie leidžia formuoti šiuos įgūdžius", – susitikimo metu sakė ministrė J. Petrauskienė.

Siekiant, kad vaikų maitinimas būtų kuo kokybiškesnis, dar šiais metais restoranų šefai apmokys ne mažiau kaip švietimo įstaigų 60 virėjų. Nuo kitų metų prasidės programinis virėjų mokymas Europos Sąjungos (ES) lėšomis sveikatos netolygumų turinčiose savivaldybėse. Kartu sveikos mitybos ir sveikatai palankaus maisto gaminimo bus apmokyti visuomenės sveikatos biurų darbuotojai, mokinių tėvai ir savivaldybių už maitinimų konkursus atsakingi darbuotojai.

Dar viena naujovė, apie kurią kalbėjosi ministrai, – „elektroninė piniginė". Šiuo metu ją jau naudoja apie 150 mokyklų, tačiau bus siekiama, kad tokią sistemą įsidiegtų ir kitos įstaigos. Ji gali būti susieta su mokinio pažymėjimu, vilniečio kortele, apyranke, pakabuku arba kt. daiktu, turinčiu čipą. Vaikai ir tėvai (bei kontrolės institucija) kompiuteryje arba telefone gali matyti realius valgiaraščius, ką vaikas valgė, kiek tai kainavo. Vaikai nebegalės maistui skirtų pinigų taupyti ar išleisti už mokyklos ribų. Apskaita skaidri, patogi ir nemokamam maitinimui, mažina vaikų socialinę atskirtį.

Šiuo metu kartu su Vilniaus miesto savivaldybe yra rengiami nauji viešųjų konkursų reikalavimai, kurie veiks nebe pigiausio pasiūlymo, o „ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo" principu.

Taip pat svarstoma pietų pertrauką mokyklose pailginti iki valandos. Tokiu atveju vaikams užtektų laiko neskubant ir ramiai pavalgyti bei pailsėti prieš kitas pamokas.

Švietimo ir mokslo ministerijos inf.