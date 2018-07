Baldų centras švenčia 1-ąjį gimtadienį!

Didžiausiame regione tokio pobūdžio prekybos centre, kurio erdvė net 3 tūkst. kv. m, galima rinktis iš daugiau nei dvidešimties Lietuvos ir užsienio gamintojų siūlomų baldų ir kitų interjero prekių, o asortimento gausa ir įvairovė pritaikyta kiekvieno skoniui ir galimybėms. Tą pabrėžia ne tik baldų centre sutikti pirkėjai, bet ir prekybininkų atstovai, aiškindami, kas traukia pirkėjus būtent į šį Baldų centrą.

„Elda" baldų skyriaus Utenoje vadovė Rasa Stunžėnienė džiaugėsi, kad šis Baldų centras duoda daug naudos apskrities ir viso regiono gyventojams, nes vieniems pirkėjams reikia pigesnių baldų, kitiems – brangesnių, o čia pasiūla tikrai didelė, yra iš ko išsirinkti visiems. Be to, Baldų centre apsilanko vis daugiau kaimynų latvių, kurie ieško brangesnių kokybiškų baldų, o tolimiausių lankytojų jie sulaukė net iš Druskininkų.

Baldų centre įsikūrusio užuolaidų salono savininkė Jolanta Maknienė pasakojo, kad per šiuos prabėgusius metus pavyko įsitvirtinti ir išsiplėsti – dabar salono prekybinė erdvė užima didesnį plotą nei iš pradžių. Pirkėjų, pasak pašnekovės, ji sulaukia ne tik iš Utenos regiono, bet ir iš Daugpilio ar Rėzeknės (Latvija), o visi lankytojai džiaugiasi geromis kainomis bei gausiu pasirinkimu.

„Utenos prekybos" baldų skyriaus vadovė Gintautė Baliulienė vardijo, kad į Baldų centrą plūsta žmonės iš Utenos, Zarasų, Visagino, Ignalinos, Molėtų, Anykščių, Kupiškio, Rokiškio, Daugpilio, o visus juos čia traukia išskirtinė baldų kokybė, kuria nesiskundžia nė vienas pirkėjas. Apie Baldų centrą, anot pašnekovės, žmonės susižino vieni iš kitų ir vėliau atvažiuoja apsipirkti kaimynai ar giminės. G. Baliulienė pabrėžė, kad pirkėjas čia gali ne tik išsirinkti patikusį baldo modelį, bet ir savo skoniui prisiderinti gobeleną ar medžio apdailą. Taip pat šiame Baldų centre, anot vedėjos, teikiama išskirtinė paslauga – apsiuvami kiliminiai takai.

„Gintaro baldų" atstovai paantrino, kad Utenos baldų centre sulaukia pirkėjų ne tik iš aplinkinių regionų, bet ir iš netoliese esančių Latvijos miestelių. Anot jų, klientai džiaugiasi baldų asortimentu, patraukliomis kainomis ir jaukumą sukuriančiomis interjero detalėmis. „Malonu, jog pirkėjai, kurie įsigyja baldus, grįžta su padėkomis už profesionalų aptarnavimą ir išsirinkti kito reikalingo baldo", – dėstė pašnekovai.

Baldų centre kalbinti pirkėjai taip pat džiaugėsi, kad turi galimybę išsirinkti ar užsisakyti baldus iš tokio didelio asortimento po vienu stogu ir kad čia nuolat vyksta įvairios akcijos ir pateikiami geri kainų pasiūlymai.

Tačiau koks gimtadienis be dovanų ir staigmenų? Ne tik prekybininkai švenčia pirmąjį Baldų centro gimtadienį – visi uteniškiai bei miesto svečiai kviečiami į Baldų centrą švęsti kartu. Gimtadienio proga pirkėjų laukia gausybė ypatingų nuolaidų ir akcijų, o visi Baldų centre iki rugpjūčio 31 dienos perkantieji gali dalyvauti loterijoje ir rugsėjo 3 d. laimėti vertingus prizus: sofas ar biuro kėdę.

