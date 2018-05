Pasaulinę dieną be tabako – sveikinimai nerūkantiems naujagimiams

Per penkias šių metų dienas savo klyksmu pasaulį pasveikino 7 naujagimiai, o sausio 5-ąją Utenos ligoninės Akušerijos-ginekologijos sektoriuje gimdyti rengėsi dar kelios moterys. Gera pradžia – taip prasidėjusius metus įvardijo medikai, džiūgaudami, kad šįmet per penkias dienas gimė dviem kūdikiais daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.