Kainynas padės susidėlioti renovacijos išlaidas ir darbus

Kainynas – pagalba orientuojantis situacijoje

Kainyną parengusios bendrovės vadovas Albinas Vaitkevičius pirmiausia pristato, koks tai leidinys: „Kainynas apima beveik visas renovacijos priemones: cokolį, sienas, lubas, grindis, langus, atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo priemones, specialiuosius darbus. Yra pateikiama paletė visų galimų sprendinių, visų galimų variantų, iš kurių galima rinktis priimtiniausią tiek pagal kainą, tiek pagal kokybinius rodiklius ar kitus kriterijus. Todėl šis katalogas yra rekomendacijos sprendimams priimti", – sakė A. Vaitkevičius. Jo teigimu, šių rekomendacijų tikslas yra atspindėti visas tiesiogines-netiesiogines išlaidas, kurios gali būti patirtos vykdant renovacijos darbus. Tai – ir išlaidos medžiagoms įsigyti, darbui apmokėti, įvairiems darKainynas biniams mechanizmams, mokesčiams. Pirminė informacija, kuri naudojama kainoms skaičiuoti, šių metų kovo mėnesį buvo surinkta rinkoje iš pardavėjų, rangovų, gamintojų, taip pat fiksuota, kokiomis kainomis apmokamos darbo sąnaudos, nuomojami mechanizmai. Toks kainynas rengiamas periodiškai du kartus per metus, o dabar jau parengta 9-oji jo redakcija. Kainyną rengusios bendrovės vadovas atkreipia dėmesį į dar vieną svarbią ypatybę: „Tai yra aukštesnis kainų lygis, kadangi mes nevertiname įvairių nuolaidų ar akcijų įtakos kainoms. Taip pat yra ir įvairūs darbų organizavimo ypatumai, konkurencijos poveikis. Visa tai turi įtakos kainai ir realiai sutartyse ji gali būti žemesnė, nei pateikta kainyne. Kainų rezervas gali sudaryti 15 proc., o kai kuriais atvejais net ir 20 proc." A. Vaitkevičiaus teigimu, formuojant investicijų poreikį geriau turėti iš karto nedeficitinį biudžetą, kad vėliau nereikėtų nusivilti didesnėmis išlaidomis, nei buvo planuota. Tad kainynas padeda orientuotis, koks kainų lygis gali būti.

Pasikeitimai ir prognozės

Šiuo kainynu naudojasi ir VšĮ Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT), per kurią vykdomi viešieji pirkimai. Jos direktorius Darius Vedrickas dėstė, kad kainynas yra esminis įrankis nustatant maksimalias tiekėjų karekomendacijomisnas. „Jeigu tiekėjai ateina į CPO elektroninį katalogą ir teikia pasiūlymus su kainomis, kurios yra didesnės už kainyne nurodytas kainas, tokie tiekėjų pasiūlymai yra automatiškai atmetami, – aiškino D. Vedrickas. – Tai užtikrina, kad daugiabučių namų gyventojai, kuomet yra vykdomas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, gautų tokias kainas, kurios iš tikrųjų atitinka esamą rinkos situaciją."

„Skaičiuojamosios kainos lygis per metus padidėjo apie 3,8 proc. Iš bendro kainų pasikeitimo didžiausią įtaką turėjo darbo užmokestis – per metus jis padidėjo 8,5–8,7 proc. Mažiausią įtaką turėjo medžiagos, kadangi jų kainų augimas per metus tesudarė apie 2 proc.", – vardijo A. Vaitkevičius. Jo teigimu, pagrindinių konstrukcijų – cokolio, sienų, grindų – atnaujinimo kainos augo 3–3,5 proc., langų kainos didėjo 4 proc. Galima tikėtis, kad renovacijos kainos ir artimiausiais metais neturėtų didėti.

