Ugdymo įstaigų valgyklos sulauks tikrintojų desanto

Jurgita Petrauskienė ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga aptarė galimybes išplėsti Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomą ligoninių maisto kokybės tikrinimo akciją ir ją vykdyti mokyklose bei darželiuose. ŠMM prisijungia prie iniciatyvos gerinti mokinių maitinimo sąlygas ir skatina mokyklų administracijas glaudžiai bendradarbiauti su mitybos specialistais, Maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojais ir nepalikti mitybos klausimo tik maitinimo paslaugos teikėjui.

„Girdime daug kritiškų mokinių ir jų tėvų pastabų dėl maisto vertingumo ir kokybės. Nesveiko, beverčio maisto tikrai neturėtų būti mokyklų valgyklose, juo labiau ant darželinukų stalo. Jau darželyje ir pradinėje mokykloje vaikai mokomi apie sveiką mitybą, tad ir maitinimas mokyklose neturėtų skirtis nuo to, ko vaikai mokomi", - sakė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Pasak ministrės, vaikai turi gauti tik kokybišką ir šviežią maistą, švietimo įstaigos turėtų įsiklausyti ir į tėvus nuomones dėl maitinimo ir aktyviai bendradarbiauti su mitybos specialistais. Juo labiau kad maitinimas švietimo įstaigose aktualus didžiajai daliai šalies vaikų.

Šiais mokslo metais 759 darželiuose ugdoma virš 100 tūkst. vaikų, čia jie maistą gauna 3-4 kartus per dieną. Iš 1 100 bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokosi 333 tūkst. mokinių, 983 turi valgyklas.

Jau daugiau kaip mėnuo, kai mobilios ekspertų komisijos, sudarytos iš Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai vyksta į mūsų šalies gydymo įstaigas tikrinti ligoninių maisto. Į juos vykstama nepranešus iš anksto – apie planuojamus vizitus įstaigos sužino tik ekspertų komisijai sėdant į automobilius, kuriais vykstama tikrinti, koks maistas patiekiamas pacientams.

Ministro A. Verygos teigimu, šios akcijos tikslas – parodyti ligoninių maisto ruošimo ir patiekimo pacientams realybę visuomenei, taip siekiant paskatinti gydymo įstaigas pasitempti ir tai daryti atsakingiau, t. y. veikiama „slapto pirkėjo" principu, plačiai taikomu versle.

„Šios iniciatyvos imtis paskatino tai, kad pastaruoju metu labai daug sulaukdavome skundų iš pacientų apie gydymo įstaigų maisto kokybę. Jų buvo pilna ir vieša erdvė. Esu įsitikinęs, kad viešumas – geriausias vaistas sprendžiant bet kokias problemas. Dažnai kritikuojamas ligoninių maistas – ne išimtis. Šiandien jau galime dalintis tarpiniais rezultatais, kai aplankyta keliolika gydymo įstaigų, kuriose matyti vaizdai ir situacija – labai skirtingi. Vien tik žinia, kad bet kada gali užsukti nekviesta ekspertų komisija, paskatino įstaigas galvoti, kaip geriau organizuoti maitinimą pacientams", - teigė ministras A. Veryga.

Be to, pasak jo, ši iniciatyva sulaukė ir susidomėjimo. Norą prie jos prisijungti išreiškė ir Lietuvos vyriausiųjų konditerių ir virėjų asociacija, dietologai, sveikos gyvensenos šalininkai. Tai džiugina, nes rodo, kad pasirinkta taktika teisinga, kuomet per visuomenės informavimą yra bandoma spręsti opias problemas.

Mobilios ekspertų komisijos vadovas, SAM Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėjas Almantas Kranauskas teigia, kad vertinama ne tik maisto kokybė, bet ir teikiami patarimai, rekomendacijos, kaip pagerinti pacientams tiekiamą maistą, o vėliau bus parengtos ir naujos taisyklės, kuriomis bus siekiama užtikrinti geresnę ir pilnavertišką pacientų mitybą mūsų šalies gydymo įstaigose. Be to, jų bus privaloma laikytis, priešingai nei šiuo metu galiojančių taisyklių, kurios yra rekomendacinio pobūdžio.

Švietimo ir mokslo ministerijos ir laikraščio „Utenos diena" inf.