Nuteista mokesčių nemokėjusi molėtiškė notarė

Į teisiamųjų suolą 65 metų teisininkę atvedė įsiskolinimai valstybei. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad, vykdydama notarės veiklą ir gaudama už tai pajamas, ji nesumokėjo daugiau nei 80 tūkst. eurų mokesčių bei įmokų.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai, o jam vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Aidas Amparavičius.

Pasak prokuroro A. Amparavičiaus, 2014 metais F. V. jau buvo teisiama už mokesčių nemokėjimą, bet nuo bausmės atleista, kai padengė skolą VMI. Tačiau paaiškėjo, kad vėliau notarė ir vėl nemokėjo mokesčių.

Prokuroro teigimu, ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad Molėtų notarė F. V. 2012–2015 metais pateikdavo valstybinei mokesčių inspekcijai pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijas, tačiau pagal jas apskaičiuotų mokesčių nesumokėjo. Notarė už tą patį laikotarpį nemokėjo ir privalomų valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Ir tyrimo metu, ir teisme F. V. teigė, kad mokesčių valstybei nemokėjo dėl prastos finansinės padėties.

Bylą išnagrinėjęs Molėtų rajono apylinkės teismas konstatavo, kad, būdama teisininkė, F. V. žinojo, kad mokesčiai valstybei turi būti mokami pirmiau nei skolos fiziniams asmenims, skolos už prekes ar paslaugas. Teisiamoji pripažino netinkamai sudėliojusi prioritetus ir netinkamai paskirsčiusi gautas pajamas, kuomet iš jų visai neskyrė lėšų gyventojų pajamų mokesčiui, pridėtinės vertės mokesčiui, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokoms mokėti, bet mokėjo už kontoros išlaikymą, nuomos mokestį, pirko kanceliarines prekes, paslaugas, grąžino paskolas bankui ir fiziniams asmenims.

Teismas atmetė teisiamosios prašymą atleisti ją nuo bausmės pagal laidavimą ir paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį. F. V. skirta 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant dviem metams ir skirta baudžiamojo poveikio priemonė – įpareigojimas per tą patį laikotarpį atlyginti VSDF patirtą žalą – beveik 22 tūkst. eurų. Be to, nuteistoji taip pat turės padengti ir įsiskolinimą VMI.

Generalinės prokuratūros inf.